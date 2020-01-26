«Манчестер Юнайтед» разгромил «Транмер Роверс» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Транмер Роверс» (6:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии. Игра прошла в городе Беркенхед.

В составе гостей отличились защитники Харри Магуайр, Диогу Далот, Фил Джоунс, хавбек Джесси Лингард, нападающие Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд.

Для 26-летнего Магуайра этот гол стал для него первым в составе «МЮ».

Команда Уле Гуннара Сульшера вышла в 1/8 финала Кубка.