«Манчестер Юнайтед» разгромил «Транмер Роверс» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
19:50
«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Транмер Роверс» (6:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии. Игра прошла в городе Беркенхед.
В составе гостей отличились защитники Харри Магуайр, Диогу Далот, Фил Джоунс, хавбек Джесси Лингард, нападающие Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд.
Для 26-летнего Магуайра этот гол стал для него первым в составе «МЮ».
Команда Уле Гуннара Сульшера вышла в 1/8 финала Кубка.
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