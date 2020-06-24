«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд», Марсьяль оформил хет-трик

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 31-го тура АПЛ разгромил «Шеффилд Юнайтед» — 3:0. Хет-трик оформил Антони Марсьяль. Манкунианцы продлили беспроигрышную серию до семи встреч. Они занимают пятое место в турнирной таблице.

В параллельной встрече «Вулверхэмптон» обыграл «Борнмут» — 1:0. Гол забил Рауль Хименес.

Также «Эвертон» на выезде с минимальным счетом обыграл «Норвич». Отличился Майкл Кин.

«Ньюкасл» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» — 1:1. У хозяев отличился Дуайт Гэйл, у гостей — Ахмед Аль-Мухаммади.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

31-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» — 3:0 (2:0)

Голы: Марсьяль, 7 (1:0). Марсьяль, 44 (2:0). Марсьяль, 74 (3:0).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Перейра, 80), Матич, Бруну Фернандеш (Мактоминэй, 80), Марсьяль (Игало, 80), Рэшфорд (Мата, 81), Гринвуд (Джеймс, 81).

«Шеффилд Юнайтед»: Мур, Ягелка, Бэшем, Стивенс, Робинсон, Болдок, Флек, Норвуд (Берге, 46), Ландстрем, Макголдрик (Живкович, 64), Муссе (Макберни, 46).

Предупреждение: Шоу, 67.

Судья: Тэйлор (Англия).

24 июня. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

«Норвич» — «Эвертон» — 0:1 (0:0)

Гол: М-л.Кин, 55.

«Норвич»: Крул, Клозе, Годфри, Льюис (Кантуэлл, 87), Ааронс, Теттей (Вранчич, 79), Рупп (Пукки, 71), Дуда (Буэндия, 71), Маклин, Дрмич, Эрнандес (Ида, 80).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М-л.Кин, Холгейт, Андре Гомеш, Дэйвис (Сигурдссон, 46), Бернард (Бэйнс, 87), Ивоби (Гордон, 90), Калверт-Льюин, Ришарлисон (М-з.Кин, 79).

Предупреждение: М-з.Кин, 80.

Судья: Мэдли (Англия).

24 июня. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».

«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Борнмут» — 1:0 (0:0)

Гол: Хименес, 60.

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 90+1), Невеш, Саисс, Хименес (Поденсе, 90), Траоре (Дендонкер, 73), Жота (Педру Нету, 62).

«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, С.Кук, Стэйси (Келли, 82), Лерма (Х.Уилсон, 66), Л.Кук, Биллинг (Гослинг, 50), Брукс (Соланке, 66), Станислас (Данджума, 66), К.Уилсон.

Предупреждения: Саисс, 27. Брукс, 34. С.Кук, 36. К.Уилсон, 39. Невеш, 41. Жоау Моутинью, 87.

Судья: Оливер (Англия).

24 июня. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» — 1:1 (0:0)

Голы: Гэйл, 68 (1:0). Эль-Мохамади, 83 (1:1).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес, Роуз, Манкильо, Ласкеллес, Ритчи (Гэйл, 67), Шелви, Хэйден (Лазаро, 86), Альмирон (Бенталеб, 86), Сен-Максимен, Жоэлинтон (Кэрролл, 64).

«Астон Вилла»: Нюланн, Таргетт, Мингс, Хос, Конса (Эль-Мохамади, 77), Грилиш, Макгинн (Накамба, 77), Дуглас Луис, Эль-Гази (Хурихэйн, 70), Трезеге (Дэвис, 70), Саматта.

Предупреждения: Дуглас Луис, 45+1. Ласкеллес, 59. Фернандес, 74. Хос, 90.

Судья: Кавана (Англия).

24 июня. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».