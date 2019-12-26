«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл», Погба провел 150-й матч за клуб

«Манчестер Юнайтед» в матче 19-го тура чемпионата Англии обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:1.

В начале второго тайма на поле вышел полузащитник Поль Погба — для француза это 150 матч в составе «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы прервали двухматчевую серию без побед в АПЛ.

После этой победы подопечные Уле Гуннара Сульшера поднялись на седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. «Ньюкасл» с 25 очками расположился на 10-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

19-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 4:1 (3:1)

Голы: М.Лонгстафф, 17 (0:1). Марсьяль, 24 (1:1). Гринвуд, 36 (2:1). Рэшфорд, 41 (3:1). Марсьяль, 51 (4:1).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Перейра, Мактоминэй (Погба, 46), Фред, Гринвуд, Марсьяль (Мата, 67), Рэшфорд (Лингард, 63).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес, Шер (Крафт, 88), Лежен, Манкильо, Альмирон (Йедлин, 63), Ш.Лонгстафф, М.Лонгстафф, Виллемс, Гэйл (Атсу, 59), Жоэлинтон.

Предупреждения: Мактоминэй, 1. Перейра, 35. Шер, 38. Йедлин, 81.

Судья: Френд (Англия).

26 декабря. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».