«Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер» в 1/4 финала Кубка лиги, «Лестер» по пенальти обыграл «Эвертон»
«Эвертон» по пенальти проиграл «Лестеру» в матче 1/4 финала Кубка лиги. В другой встрече «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер».
Кубок английской лиги
1/4 финала
«Эвертон» — «Лестер» — 2:2 (0:2). Пенальти — 2:4
Голы: Мэддисон, 26 (0:1). Эванс, 29 (0:2). Дэйвис, 70 (1:2). Бэйнс, 90+1 (2:2).
«Эвертон»: Пикфорд, Бэйнс, Коулман, М.Кин, Мина, Холгейт, Дэйвис, Бернард (М.Кин, 46), Ивоби (Дженк, 78), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Гордон, 84).
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Морган, Чилвелл, Олбрайтон (Чаглар Сеюнджю, 82), Прат (Чудхури, 86), Ндиди, Мэддисон, Варди, Перес (Грэй, 69).
Судья: Мосс.
Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
«Манчестер Юнайтед» — «Колчестер» — 3:0 (0:0)
Голы: Рэшфорд, 51 (1:0). Джексон, 56 — в свои ворота (2:0). Марсьяль, 61 (3:0).
Судья: Кут.
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».