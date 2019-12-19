«Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер» в 1/4 финала Кубка лиги, «Лестер» по пенальти обыграл «Эвертон»

«Эвертон» по пенальти проиграл «Лестеру» в матче 1/4 финала Кубка лиги. В другой встрече «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер».

Кубок английской лиги

1/4 финала

«Эвертон» — «Лестер» — 2:2 (0:2). Пенальти — 2:4

Голы: Мэддисон, 26 (0:1). Эванс, 29 (0:2). Дэйвис, 70 (1:2). Бэйнс, 90+1 (2:2).

«Эвертон»: Пикфорд, Бэйнс, Коулман, М.Кин, Мина, Холгейт, Дэйвис, Бернард (М.Кин, 46), Ивоби (Дженк, 78), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Гордон, 84).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Морган, Чилвелл, Олбрайтон (Чаглар Сеюнджю, 82), Прат (Чудхури, 86), Ндиди, Мэддисон, Варди, Перес (Грэй, 69).

Судья: Мосс.

Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

«Манчестер Юнайтед» — «Колчестер» — 3:0 (0:0)

Голы: Рэшфорд, 51 (1:0). Джексон, 56 — в свои ворота (2:0). Марсьяль, 61 (3:0).

Судья: Кут.

Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».