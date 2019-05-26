"Манчестер Юнайтед" разгромил "Баварию" в матче легенд. Видео

"Манчестер Юнайтед" под руководством Алекса Фергюсона разгромил "Баварию" в благотворительном матче легенд, посвященном 20-летию требла "МЮ", со счетом 5:0.

В сезоне-1998/99 манкунианцы также под руководством Фергюсона выиграли премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Тогда в финале ЛЧ "МЮ" в драмматичном матче победил "Баварию" со счетом 2:1. Победный гол на 90+3-й минуте встречи забил нынешний главный тренер "Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер.

В этот раз Сульшер, вышедший как и 20 лет назад на замену, забил один из голов. Кроме него отличились Дуайт Йорк, Ники Батт, Луи Саа и Дэвид Бекхэм.