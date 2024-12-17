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Сегодня, 19:40

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Нико Уильямса в качестве замены Рэшфорду

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Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает нападающего «Атлетика» Нико Уильямса в качестве замены форварду Маркусу Рэшфорду, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, англичанину уже сказали, что он будет продан в январское трансферное окно, если поступит подходящее предложение. Также сообщается, что «красные дьяволы» уже сделали испанцу крупное предложение. Помимо «Юнайтед», на игрока претендуют еще несколько клубов, среди которых «Барселона» и «ПСЖ».

22-летний Нико Уильямс является воспитанником «Атлетика» из Бильбао и выступает в основном составе команды с лета 2021 года. В текущем сезоне на его счету 22 матча, в которых он забил два гола и отдал пять результативных передач во всех турнирах.

Уильямс является чемпионом Европы в составе сборной Испании и обладателем Кубка страны в составе «Атлетика».

Портал Transfermarket оценивает стоимость испанца в 70 миллионов евро.

Источник: TEAMtalk
Маркус Рэшфорд
Нико Уильямс
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Манчестер Юнайтед
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«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 16 10 4 2 37-19 34
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Ман. Сити 16 8 3 5 28-23 27
6
 Борнмут 16 7 4 5 24-21 25
7
 Астон Вилла 16 7 4 5 24-25 25
8
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
9
 Брайтон 16 6 6 4 26-25 24
10
 Тоттенхэм 16 7 2 7 36-19 23
11
 Брентфорд 16 7 2 7 32-30 23
12
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
13
 МЮ 16 6 4 6 21-19 22
14
 Вест Хэм 16 5 4 7 21-29 19
15
 Кр. Пэлас 16 3 7 6 17-21 16
16
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
17
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
18
 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
20
 Саутгемптон 16 1 2 13 11-36 5
Результаты / календарь
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38 тур
21.12 15:30
Астон Вилла – Ман. Сити
 - : -
21.12 18:00
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.12 18:00
Ипсвич – Ньюкасл
 - : -
21.12 18:00
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
21.12 20:30
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
22.12 17:00
Эвертон – Челси
 - : -
22.12 17:00
Фулхэм – Саутгемптон
 - : -
22.12 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 - : -
22.12 17:00
МЮ – Борнмут
 - : -
22.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 13 1 4
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 14 1 4
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