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«Манчестер Юнайтед»: расписание матчей летом 2024 года — даты и соперники по играм в межсезонье

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«Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters

В межсезонье «Манчестер Юнайтед» проведет товарищеские матчи. Манкунианцы встретятся с «Рейнджерс», «Арсеналом», «Реалом Бетис» и «Ливерпулем».

Расписание матчей «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года

  • 20 июля. «Рейнджерс» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2.
  • 28 июля, 3.00. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1 августа, 5.00. «Манчестер Юнайтед» — «Реал Бетис»
  • 4 августа, 2.30. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Сезон-2024/25 манкунианцы начнут матчем за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити». Игра пройдет 10 августа, начало — в 17.00 по московскому времени. 16 августа «МЮ» стартует в чемпионате страны. В сезоне-2023/24 клуб выиграл Кубок Англии.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2024/25 стартует 16 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. 1-й тур АПЛ пройдет с 16 по 19 августа. Откроет сезон матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».

АПЛ: даты стартового тура чемпионата Англии

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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«Арсенал»: расписание матчей летом 2024 года — даты и соперники по играм в межсезонье
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 - : -
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 - : -
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.08 18:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
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Лестер – Тоттенхэм
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