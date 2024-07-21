«Манчестер Юнайтед»: расписание матчей летом 2024 года — даты и соперники по играм в межсезонье
В межсезонье «Манчестер Юнайтед» проведет товарищеские матчи. Манкунианцы встретятся с «Рейнджерс», «Арсеналом», «Реалом Бетис» и «Ливерпулем».
Расписание матчей «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года
- 20 июля. «Рейнджерс» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2.
- 28 июля, 3.00. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
- 1 августа, 5.00. «Манчестер Юнайтед» — «Реал Бетис»
- 4 августа, 2.30. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
Сезон-2024/25 манкунианцы начнут матчем за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити». Игра пройдет 10 августа, начало — в 17.00 по московскому времени. 16 августа «МЮ» стартует в чемпионате страны. В сезоне-2023/24 клуб выиграл Кубок Англии.
Чемпионат Англии по футболу сезона-2024/25 стартует 16 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. 1-й тур АПЛ пройдет с 16 по 19 августа. Откроет сезон матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».
АПЛ: даты стартового тура чемпионата Англии
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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