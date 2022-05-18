Тен Хаг хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» защитника «Аякса» Мартинеса

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Аякса» Лисандро Мартинесу, сообщает The Telegraph.

По информации источника, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг включил 24-летнего аргентинца в список игроков, которых хотел бы видеть в клубе.

Отмечается, что в «Аяксе» тренер строил оборону, основываясь на скоростных защитниках.

При этом Мартинеса считают идеальным защитником для тактики тен Хага. Ожидается, что амстердамский клуб запросит за Мартинеса минимум 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мартинес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 37 матчах за амстердамцев во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.