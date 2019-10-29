«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Сумаре

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Лилля» Бубакари Сумаре. Английский клуб готов приобрести 20-летнего француза, если команду покинет хавбек Поль Погба, сообщает L'Equipe.

Скауты «Юнайтед» уже несколько раз просматривали Сумаре. Действующий контракт полузащитника истекает уже в конце этого сезона, однако «Лилль» хочет продлить контракт с игроком.

В нынешнем сезоне Сумаре провел 13 матчей во всех турнирах.

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