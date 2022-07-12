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Сегодня, 09:13

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Штутгарта» Калайджичем

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Штутгарта» Саше Калайджичу, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.

По информации источника, представители 25-летнего австрийца уже обсудили интерес «Манчестер Юнайтед» с руководством немецкого клуба.

Отмечается, что «Бавария» и дортмундская «Боруссия» на нападающего больше не претендуют.

В прошедшем сезоне Калайджич забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Штутгарт» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/Plettigoal/status/1546551800022679554
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Штутгарт
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