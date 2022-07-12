«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Штутгарта» Калайджичем

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Штутгарта» Саше Калайджичу, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.

По информации источника, представители 25-летнего австрийца уже обсудили интерес «Манчестер Юнайтед» с руководством немецкого клуба.

Отмечается, что «Бавария» и дортмундская «Боруссия» на нападающего больше не претендуют.

В прошедшем сезоне Калайджич забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Штутгарт» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.