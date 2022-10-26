«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Байера» Шику

Нападающий «Байера» Патрик Шик в будущем может оказаться в английской премьер-лиге. За футболистом сборной Чехии пристально следит «Манчестер Юнайтед», пишет журналист Фабрицио Романо.

Нападающий находился в шорт-листе «красных дьяволов» еще с того момента, когда команду возглавлял Ральф Рангник.

Контракт 26-летнего чеха с немецким клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Шик провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.