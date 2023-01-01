«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к молодому нападающему дортмундской «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает CBS.

18-летний футболист отклонил последнее предложение «Боруссии» по новому контракту. Ему были готовы дать 5 миллионов евро в год, а также выплатить бонус за продление контракта. Окружение форварда требует контракт на 7 миллионов евро в год.

Предметный интерес к игроку также проявляет другой английский клуб — «Челси».

Нынешнее соглашение Мукоко рассчитано до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне немецкий футболист в составе «шмелей» провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть ассистов.