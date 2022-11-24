«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Депаю

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Мемфису Депаю, сообщает Sport.es.

Контракт форварда с каталонцами истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 3 матча за клуб и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Барса» готова продать Депая за 5 миллионов евро.

Каталонцы хотят сэкономить на зарплате игрока, а сам он хочет уйти в команду, где будет получать больше игровой практики.

Депай пополнил ряды «Барселоны» в июле 2021 года, перейдя в каталонский клуб на правах свободного агента.