«Манчестер Юнайтед» проиграл последней команде АПЛ «Уотфорду», Де Хеа допустил ошибку

«Уотфорд» дома одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Уотфорде.

На 50-й минуте матча нападающий хозяев Исмаила Сарр нанес удар по воротам голкипера Давида Де Хеа, который не смог зафиксировать мяч.

Спустя четыре минуты в ворота «красных дьяволов» был назначен 11-метровый удар за фол внутри штрафной защитника Аарона Ван-Биссаки.

«Уотфорд» с 12 очками располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «МЮ» — 25 баллов и 8-е место.

Для «Уотфорда» эта победа стала второй в чемпионате Англии в текущем сезоне.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

18-й тур

«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0 (0:0)

Голы: Сарр, 50 (1:0). Дини, 54 — с пенальти (2:0).

«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Кабаселе, Капуэ (Р.Перейра, 77), Дукуре (Чалоба, 69), Хьюз, Дини, Деулофеу, Сарр (Саксесс, 87).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Мактоминэй (Мата, 73), Марсьяль, Лингард (Погба, 64), Рэшфорд, Джеймс (Гринвуд, 58).

Предупреждения: Капуэ, 36. Шоу, 38. Дукуре, 51. Каткарт, 90+2.

Судья: Мэйсон (Англия).

22 декабря. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».

Де Хеа выронил мяч в собственные ворота в матче с «Уотфордом»