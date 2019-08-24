«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас», теперь пенальти не забил Рэшфорд

«Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура чемпионата Англии на своем поле проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:2. Победный гол у гостей на 90+3-й минуте встречи забил Патрик ван Анхолт.

Отметим, что на 69-й минуте встречи пенальти не забил нападающий хозяев Маркус Рэшфорд.

Примечательно, что он бил 11-метровый вместо Поля Погба, который не реализовал этот удар в предыдущей встрече.

«МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» поднялся на 10-е.

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3-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 1:2 (0:1)

Голы: Айю, 32 (0:1). Джеймс, 89 (1:1). ван Анхолт, 90+3 (1:2).

Нереализованный пенальти: Рэшфорд, 70 (штанга)

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу (Янг, 34), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Мактоминэй (Мата, 85), Марсьяль, Лингард (Гринвуд, 56), Рэшфорд, Джеймс.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Келли, ван Анхолт, Уорд, Макартур, Куяте (Маккарти, 83), Шлупп (Таунсенд, 80), Миливоевич, Айю (Бентеке, 75), Заа.

Предупреждения: Миливоевич, 38. Кэйхилл, 41. Ван-Биссака, 46. Джеймс, 71. Заа, 79. Гуаита, 86.

Судья: Тирни (Англия).

24 августа. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

«Шеффилд Юнайтед» — «Лестер» — 1:2 (0:1)

Голы: Варди, 38 (0:1). Макберни, 62 (1:1). Барнс, 70 (1:2).

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем (Моррисон, 78), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Норвуд, Фримен, Ландстрем, Макголдрик (Шарп, 54), Робинсон (Макберни, 54).

«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Прат (Барнс, 65), Тилеманс (Менди, 89), Чудхури, Мэддисон, Варди, Перес (Морган, 78).

Предупреждение: Ландстрем, 57.

Судья: Мэдли (Англия).

24 августа. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».

«Брайтон & Хоув» — «Саутгемптон» — 0:2 (0:0)

Голы: Дженепо, 55 (0:1). Редмонд, 90+1 (0:2).

«Брайтон & Хоув»: Райан, Даффи, Монтойя, Данк, Берн, Преппер, Стивенс (Гросс, 78), Марч (Локадиа, 68), Мопей (Маррей, 74), Андоне, Троссар.

«Саутгемптон»: Ганн, Вестергор, Дансо, Беднарек, Валери (Дженепо, 54), Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд, Ингс (Армстронг, 84), Адамс (Буфаль, 80).

Предупреждения: Уорд-Проуз, 21. Дженепо, 62. Хейбьерг, 82. Монтойя, 89.

Удаление: Андоне, 30.

Судья: Френд (Англия).

24 августа. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

«Уотфорд» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:3 (1:1)

Голы: Нобл, 3 — с пенальти (0:1). Грэй, 17 (1:1). Алле, 64 (1:2). Алле, 73 (1:3).

«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Кико Фемения, Доусон, Холевас, Капуэ, Клеверли (Кина, 87), Дукуре, Хьюз (Уэлбек, 75), Деулофеу (Сарр, 77), Грэй.

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Масуаку, Диоп, Нобл, Лансини (Санчес, 88), Райс, Ярмоленко (Антонио, 56), Алле, Фелипе Андерсон (Пабло Форнальс, 78).

Предупреждения: Холевас, 63. Огбонна, 76.

Судья: Кавана (Англия).

24 августа. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».