«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту»

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Борнмуту» со счетом 0:1. Единственный мяч забил 27-летний норвежец Джошуа Кинг. Для «МЮ» это уже четвертое поражение в нынешнем сезоне в премьер-лиге, а «Борнмут» одержал четвертую победу и обошел «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

11-й тур

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0 (1:0)

Гол: Кинг, 45.

«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, С. Кук, Рико, Лерма, Биллинг, Кинг, Х. Уилсон (Л. Кук, 86), Фрэйзер, К. Уилсон.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака (Уильямс, 81), Фред, Перейра (Лингард, 68), Мактоминэй, Марсьяль, Рэшфорд, Джеймс (Гринвуд, 80).

Предупреждения: Фред, 35. Лерма, 35. С. Кук, 55. Фрэйзер, 62. Линделеф, 64. Янг, 66. К. Уилсон, 90+1.

Судья: Кавана (Англия).

2 ноября. Борнмут. Стадион «Дин Корт».