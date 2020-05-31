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«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах по Игало. Клуб продлит срок аренду игрока

14:46
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«Шанхай Шеньхуа» готов разрешить «Манчестер Юнайтед» продлить аренду нападающего Одиона Игало, сообщает Sky Sports.

Стороны уже продвинулись в переговорах. Китайский клуб согласен оставить 30-летнего нигерийца в Англии до января 2021 года.

Игало выступает за «МЮ» с зимы 2020 года, на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 8 матчах за команду. Нынешнее арендное соглашение с английским клубом заканчивается 31 мая.

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