«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки подписать Угарте из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 23-летнего уругвайца продолжает претендовать «Манчестер Юнайтед». Английский клуб хочет арендовать полузащитника с правом выкупа. Сам игрок хочет перейти в «МЮ».

В минувшем сезоне Угарте провел 37 матчей, в которых отметился 3 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.