«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с вратарем Хитоном до 2026 года

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с вратарем Томом Хитоном.

Новое соглашение с голкипером рассчитано до лета 2026 года.

39-летний голкипер является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне на его счету 1 матч, в котором он пропустил 2 мяча.