«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Магуайром до 2026 года

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подтвердил, что клуб продлил контракт с защитником Харри Магуайром на один год, сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».

Предыдущее соглашение с 31-летним футболистом было рассчитано до лета 2025 года. Теперь его контракт действует до июня 2026-го.

«Я общался с Харри сегодня утром и сказал ему, что он должен улучшить свою игру. Кроме того, он должен совершенствоваться как лидер. Он нам очень нужен в настоящий момент. Мы рады продолжить с ним сотрудничество», — заявил Аморим.

Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. Всего он провел 222 матча за «красных дьяволов», отметившись 12 голами и 7 результативными передачами. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Английской футбольной лиги и победителем Кубка Англии.