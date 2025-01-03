«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Магуайром до 2026 года
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подтвердил, что клуб продлил контракт с защитником Харри Магуайром на один год, сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».
Предыдущее соглашение с 31-летним футболистом было рассчитано до лета 2025 года. Теперь его контракт действует до июня 2026-го.
«Я общался с Харри сегодня утром и сказал ему, что он должен улучшить свою игру. Кроме того, он должен совершенствоваться как лидер. Он нам очень нужен в настоящий момент. Мы рады продолжить с ним сотрудничество», — заявил Аморим.
Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. Всего он провел 222 матча за «красных дьяволов», отметившись 12 голами и 7 результативными передачами. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Английской футбольной лиги и победителем Кубка Англии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|18
|14
|3
|1
|45-17
|45
|
2
|Арсенал
|19
|11
|6
|2
|38-17
|39
|
3
|Нот. Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|
4
|Челси
|19
|10
|5
|4
|38-23
|35
|
5
|Ньюкасл
|19
|9
|5
|5
|32-21
|32
|
6
|Ман. Сити
|19
|9
|4
|6
|32-26
|31
|
7
|Борнмут
|19
|8
|6
|5
|29-23
|30
|
8
|Фулхэм
|19
|7
|8
|4
|28-25
|29
|
9
|Астон Вилла
|19
|8
|5
|6
|28-31
|29
|
10
|Брайтон
|19
|6
|9
|4
|29-28
|27
|
11
|Тоттенхэм
|19
|7
|3
|9
|41-28
|24
|
12
|Брентфорд
|19
|7
|3
|9
|33-35
|24
|
13
|Вест Хэм
|19
|6
|5
|8
|23-35
|23
|
14
|МЮ
|19
|6
|4
|9
|21-26
|22
|
15
|Кр. Пэлас
|19
|4
|8
|7
|20-27
|20
|
16
|Эвертон
|18
|3
|8
|7
|15-24
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|
18
|Ипсвич
|19
|3
|6
|10
|18-33
|15
|
19
|Лестер
|19
|3
|5
|11
|22-42
|14
|
20
|Саутгемптон
|19
|1
|3
|15
|12-39
|6
|4.01
|15:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|4.01
|18:00
|
Астон Вилла – Лестер
|- : -
|4.01
|18:00
|
Борнмут – Эвертон
|- : -
|4.01
|18:00
|
Кр. Пэлас – Челси
|- : -
|4.01
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|- : -
|4.01
|18:00
|
Саутгемптон – Брентфорд
|- : -
|4.01
|20:30
|
Брайтон – Арсенал
|- : -
|5.01
|17:00
|
Фулхэм – Ипсвич
|- : -
|5.01
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|6.01
|23:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|17
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|15
|1
|5