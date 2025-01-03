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Сегодня, 17:15

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Магуайром до 2026 года

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подтвердил, что клуб продлил контракт с защитником Харри Магуайром на один год, сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».

Предыдущее соглашение с 31-летним футболистом было рассчитано до лета 2025 года. Теперь его контракт действует до июня 2026-го.

«Я общался с Харри сегодня утром и сказал ему, что он должен улучшить свою игру. Кроме того, он должен совершенствоваться как лидер. Он нам очень нужен в настоящий момент. Мы рады продолжить с ним сотрудничество», — заявил Аморим.

Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. Всего он провел 222 матча за «красных дьяволов», отметившись 12 голами и 7 результативными передачами. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Английской футбольной лиги и победителем Кубка Англии.

Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 18 14 3 1 45-17 45
2
 Арсенал 19 11 6 2 38-17 39
3
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
4
 Челси 19 10 5 4 38-23 35
5
 Ньюкасл 19 9 5 5 32-21 32
6
 Ман. Сити 19 9 4 6 32-26 31
7
 Борнмут 19 8 6 5 29-23 30
8
 Фулхэм 19 7 8 4 28-25 29
9
 Астон Вилла 19 8 5 6 28-31 29
10
 Брайтон 19 6 9 4 29-28 27
11
 Тоттенхэм 19 7 3 9 41-28 24
12
 Брентфорд 19 7 3 9 33-35 24
13
 Вест Хэм 19 6 5 8 23-35 23
14
 МЮ 19 6 4 9 21-26 22
15
 Кр. Пэлас 19 4 8 7 20-27 20
16
 Эвертон 18 3 8 7 15-24 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Ипсвич 19 3 6 10 18-33 15
19
 Лестер 19 3 5 11 22-42 14
20
 Саутгемптон 19 1 3 15 12-39 6
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38 тур
4.01 15:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
4.01 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.01 18:00
Борнмут – Эвертон
 - : -
4.01 18:00
Кр. Пэлас – Челси
 - : -
4.01 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 - : -
4.01 18:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
4.01 20:30
Брайтон – Арсенал
 - : -
5.01 17:00
Фулхэм – Ипсвич
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5.01 19:30
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Вулверхэмптон – Нот. Форест
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 15 1 5
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