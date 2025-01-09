«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Амадом Диалло до лета 2030 года

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с нападающим Амадом Диалло.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года. 22-летний ивуариец перешел в «МЮ» из «Аталанты» в январе 2021-го.

«Очень горд продлить контракт с клубом. У меня здесь были невероятные моменты, но многое еще впереди. Я хочу достичь истории в «Манчестер Юнайтед», — цитирует игрока клубная пресс-служба.

В этом сезоне на его счету 6 мячей и 7 голевых пасов в 28 матчах за манкунианцев.