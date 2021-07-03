«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с 38-летним вратарем Грантом
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«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с опытным вратарем Ли Грантом. Новое соглашение с 38-летним стражем ворот подписано на один год, до лета 2022 года, сообщает сайт клуба.
Грант провел всего два матча за команду после того, как в 2018 году перешел из «Сток Сити».
Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении в клуб вратаря Тома Хитона.
35-летний англичанин заключил контракт с «красными дьяволами» до июня 2023 года, в соглашении прописана опция продления игрока еще на год.
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