Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с 38-летним вратарем Грантом

00:47
Теги:

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с опытным вратарем Ли Грантом. Новое соглашение с 38-летним стражем ворот подписано на один год, до лета 2022 года, сообщает сайт клуба.

Грант провел всего два матча за команду после того, как в 2018 году перешел из «Сток Сити».

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении в клуб вратаря Тома Хитона.

35-летний англичанин заключил контракт с «красными дьяволами» до июня 2023 года, в соглашении прописана опция продления игрока еще на год.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Столкновение миров. Колонка Казакова о пресс-конференции Черчесова
Главный социальный проект Пятого канала получил награду премии «Медиа-менеджер России»
Гинцбург рассказал подробности об испытаниях вакцины «Спутник V» на детях
40-летний британец сломал пенис во время секса и вошел в историю
vs
0
Офсайд