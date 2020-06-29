«Манчестер Юнайтед» продлил аренду Хендерсона в «Шеффилд Юнайтед» до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед» договорились о продлении аренды голкипера Дина Хендерсона до конца сезона. Предыдущее арендное соглашение истекало в конце июня, сообщает Sky Sports.

До конца сезона-2019/20 продлили контракты еще пять игроков «Шеффилд Юнайтед»: защитники Фил Ягелка и Кирон Фриман, полузащитник Джек Родуэлл, а также нападающие Леон Кларк и Рихайро Живкович.

В нынешнем сезоне 23-летний Хендерсон провел 33 матча за «Шеффилд Юнайтед» во всех турнирах, пропустив 29 мячей.