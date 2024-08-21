«Манчестер Юнайтед» продал Пельистри в «Панатинаикос» за 6 миллионов евро

Вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Факундо Пельистри продолжит карьеру в «Панатинаикосе», сообщает пресс-служба команды. Контракт игрока рассчитан на четыре года.

В СМИ писали, что греческий клуб купил игрока за 6 миллионов евро.

Пельистри был игроком «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. Всего в клубе уругваец сыграл 25 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.