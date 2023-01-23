«Манчестер Юнайтед» интересуется Гризманном — переход возможен только в случае ухода из «Атлетико» Симеоне

«Манчестер Юнайтед» присматривается к нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну, сообщает Sky Sports. По данным источника, клуб уже предлагал контракт 31-летнему французу перед уходом из «Барселоны», но форвард выбрал вариант с возвращением в «Атлетико».

Отмечается, что Гризманн покинет мадридский клуб только в случае ухода из «Атлетико» главного тренера Диего Симеоне.

В этом сезоне француз провел за клуб 27 матчей, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.