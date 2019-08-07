"Манчестер Юнайтед" присматривается к Льоренте

Испанский нападающий Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед". Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, "МЮ" хочет подписать 34-летнего форварда в статусе свободного агента. Льоренте не имеет контракта после ухода из "Тоттенхэма".

В прошлом сезоне в составе "шпор" в общей сложности он провел на поле 1238 минут, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач. Интерес к Льоренте проявляла и "Барселона", где его рассматривают в качестве игрока замены. В таком же статусе его хотят видеть и в "МЮ".