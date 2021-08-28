«Манчестер Юнайтед» принял решение не отпускать Далота этим летом
«Манчестер Юнайтед» принял решение не отпускать в другой клуб защитника Диогу Далота этим летом. Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер рассчитывает на 22-летнего португальца, сообщает Sky Sports.
В сезоне-2020/21 Далот выступал за «Милан» на правах аренды. На его счету 2 гола и 3 результативных передачи в 33 матчах за «россонери». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро/
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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