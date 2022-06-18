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Сегодня, 21:11

«Манчестер Юнайтед» претендует на защитника сборной Германии

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Хоффенхайма» Давид Раум попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», информирует Bild.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему футболисту со стороны других представителей английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль» и «Вест Хэм», а также из Италии.

В сезоне-2021/22 Раум провел 35 матчей, записав на свой счет три гола и 13 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Хоффенхайм
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