«Манчестер Юнайтед» претендует на защитника сборной Германии

Защитник «Хоффенхайма» Давид Раум попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», информирует Bild.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему футболисту со стороны других представителей английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль» и «Вест Хэм», а также из Италии.

В сезоне-2021/22 Раум провел 35 матчей, записав на свой счет три гола и 13 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.