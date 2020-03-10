«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Боруссии М» Закарию

«Манчестер Юнайтед» — главный претендент на полузащитника мюнхенгладбахской «Боруссии» Дениса Закарию, сообщает Goal.com.

По информации издания, руководство «красных дьяволов» рассматривает 23-летнего швейцарца в качестве потенциального усиления центральной линии полузащиты. Игроком также интересуются «Ливерпуль», «Боруссия Д» и «Атлетико», но источник называет «МЮ» главным кандидатом в борьбе за футболиста.

В сезоне-2019/20 Закария забил 2 мяча и отдал 2 результативных передачи в 31 матче за «Боруссию М». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего швейцарца в 45 миллионов евро.