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«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Боруссии М» Закарию

11:10
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«Манчестер Юнайтед» — главный претендент на полузащитника мюнхенгладбахской «Боруссии» Дениса Закарию, сообщает Goal.com.

По информации издания, руководство «красных дьяволов» рассматривает 23-летнего швейцарца в качестве потенциального усиления центральной линии полузащиты. Игроком также интересуются «Ливерпуль», «Боруссия Д» и «Атлетико», но источник называет «МЮ» главным кандидатом в борьбе за футболиста.

В сезоне-2019/20 Закария забил 2 мяча и отдал 2 результативных передачи в 31 матче за «Боруссию М». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего швейцарца в 45 миллионов евро.

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