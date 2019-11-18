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«Манчестер Юнайтед» претендует на 19-летнего нападающего «Рединга»

15:07
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«Манчестер Юнайтед» претендует на нападающего «Рединга» Дэнни Лоадера. Клуб хочет продлить контракт со своим воспитанником, однако 19-летний англичанин пока отказывается заключать новое соглашение с «Редингом», сообщает Sky Sport.

Действующее соглашение форварда с клубом рассчитано до 2022 года. В нынешнем сезоне Лоадер провел 8 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

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