11:06 | Футбол — Англия

"Манчестер Юнайтед" представил новую форму. Она посвящена триумфальному сезону-1998/1999

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В сети появились фотографии новой формы "Манчестер Юнайтед", информирует ESPN. Она посвящена триумфальному для команды сезону 1998/1999, когда команда сумела выиграть чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

Комплект выполнен в традиционных красных цветах. Примечательно, что на рукавах футболки нанесены минуты забитых в финале Лиги чемпионов голов.

Напомним, что в финале ЛЧ сезона 1998/1999 "МЮ" драматично вырвал победу у "Баварии" в уже добавленное ко второму тайму время. Мюнхенцы вели в счете на протяжении всей игры, забив быстрый гол на 6-й минуте встречи.

В текущем сезоне манкунианцы заняли шестое место в чемпионате Англии.

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