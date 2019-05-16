"Манчестер Юнайтед" представил новую форму. Она посвящена триумфальному сезону-1998/1999

В сети появились фотографии новой формы "Манчестер Юнайтед", информирует ESPN. Она посвящена триумфальному для команды сезону 1998/1999, когда команда сумела выиграть чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

Комплект выполнен в традиционных красных цветах. Примечательно, что на рукавах футболки нанесены минуты забитых в финале Лиги чемпионов голов.

Напомним, что в финале ЛЧ сезона 1998/1999 "МЮ" драматично вырвал победу у "Баварии" в уже добавленное ко второму тайму время. Мюнхенцы вели в счете на протяжении всей игры, забив быстрый гол на 6-й минуте встречи.

В текущем сезоне манкунианцы заняли шестое место в чемпионате Англии.

Man United unveil their new home kit for next season 👀



The kit celebrates United's treble winning season of 1999, with the time of both stoppage time goals against Bayern Munich on either sleeve. pic.twitter.com/fsK6eTD19C – ESPN FC (@ESPNFC) 16 мая 2019 г.