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«Манчестер Юнайтед» предложит за Сауля 70 миллионов фунтов

10:58
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«Манчестер Юнайтед» предложит за полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса 70 миллионов фунтов, сообщает Goal.com со ссылкой на The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы предложить 25-летнему испанцу контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю, что удвоит зарплату футболиста практически в два раза.

Сауль провел за «Атлетико» 37 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 4 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 64,8 миллиона фунтов, однако в его контракте с «Атлетико» прописан пункт об отступных в размере 132 миллионов фунтов.

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