«Манчестер Юнайтед» предложит за Сауля 70 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» предложит за полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса 70 миллионов фунтов, сообщает Goal.com со ссылкой на The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы предложить 25-летнему испанцу контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю, что удвоит зарплату футболиста практически в два раза.

Сауль провел за «Атлетико» 37 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 4 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 64,8 миллиона фунтов, однако в его контракте с «Атлетико» прописан пункт об отступных в размере 132 миллионов фунтов.