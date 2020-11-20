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«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт Линделефу

22:27
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«Манчестер Юнайтед» намерен предложить новый контракт защитнику Виктору Линделефу. Английский клуб готов заключить новый трудовой договор до лета 2026 года, сообщает The Telegraph.

Напомним, что Линелеф перешел в «Ман Юнайтед» из «Бенфики» летом 2017 года.

В текущем сезоне на счету 26-летнего шведа 6 матчей в рамках АПЛ.

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