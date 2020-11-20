«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт Линделефу
«Манчестер Юнайтед» намерен предложить новый контракт защитнику Виктору Линделефу. Английский клуб готов заключить новый трудовой договор до лета 2026 года, сообщает The Telegraph.
Напомним, что Линелеф перешел в «Ман Юнайтед» из «Бенфики» летом 2017 года.
В текущем сезоне на счету 26-летнего шведа 6 матчей в рамках АПЛ.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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