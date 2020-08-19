«Манчестер Юнайтед» предложит Хендерсону новый контракт

«Манчестер Юнайтед» готов предложить вратарю Дину Хендерсону новый контракт, сообщает The Sun.

По информации источника, руководство предложит 23-летнему англичанину соглашение на 4 года. Сообщается, что футболист будет получать около 100 тысяч фунтов в год.

В сезоне-2019/20 Хендерсон выступал за «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды, на его счету 37 пропущенных мячей в 40 матчах. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что голкипер проведет за эту команду еще один сезон.