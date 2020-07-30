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«Манчестер Юнайтед» предложит Хендерсону контракт на 5 лет

09:15
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Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с вратарем Дином Хендерсоном, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «красные дьяволы» предложат 23-летнему англичанину новое соглашение сроком на 5 лет. Нынешний контракт голкипера с «МЮ» действует до конца июня 2022 года, последние два сезона он провел в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды.

В сезоне-2019/20 Хендерсон пропустил 37 мячей в 40 матчах за «Шеффилд Юнайтед». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 14,5 миллиона евро.

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