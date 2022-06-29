«Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» 40 миллионов евро за Мартинеса

«Манчестер Юнайтед» предложил за защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса 40 миллионов евро, сообщает журналист Эрнана Систо в Twitter.

По информации источника, аналогичную сумму за 24-летнего аргентинца предложил «Арсенал».

Ранее сообщалось, что амстердамский клуб оценивает защитника в 52-57 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лисандро забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 36 матчах за амстердамцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.