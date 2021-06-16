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«Манчестер Юнайтед» предложил Роналду зарплату в 17 миллионов фунтов в год

19:33
Криштиану Роналду. Фото Twitter
Криштиану Роналду. Фото Twitter
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед». Португалец уже получил предложение от своего бывшего клуба, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Англичане готовы подписать с ним контракт с зарплатой около 17 миллионов фунтов стерлингов в год.

Текущее соглашение Роналду с «Ювентусом» рассчитано до 30 июня 2022 года. В завершившемся сезоне португалец забил 36 мячей и отдал 4 голевых паса в 44 матчах.

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год. Вместе с командой он трижды становился чемпионом Англии, по одному разу брал Кубок и Суперкубок страны, побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

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