«Манчестер Юнайтед» предложил Роналду зарплату в 17 миллионов фунтов в год

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед». Португалец уже получил предложение от своего бывшего клуба, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Англичане готовы подписать с ним контракт с зарплатой около 17 миллионов фунтов стерлингов в год.

Текущее соглашение Роналду с «Ювентусом» рассчитано до 30 июня 2022 года. В завершившемся сезоне португалец забил 36 мячей и отдал 4 голевых паса в 44 матчах.

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год. Вместе с командой он трижды становился чемпионом Англии, по одному разу брал Кубок и Суперкубок страны, побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.