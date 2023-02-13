«МЮ» предложил продление контракта 18-летнему Гарначо — у вингера 8 очков по системе «гол+пас» в 23 матчах сезона

«Манчестер Юнайтед» предложил продление контракта вингеру Алехандро Гарначо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что переговоры между сторонами сильно продвинулись и манкунианцы уверены, что продлят соглашение с 18-летним аргентинцем.

Действующее соглашение Гарначо с «МЮ» истекает летом 2024 года.

В этом сезоне он забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 23 матчах за клуб.