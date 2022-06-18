«Манчестер Юнайтед» предложил Эриксену контракт по схеме «1+1»

Полузащитник Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Клуб предложил 30-летнему датчанину контракт на один год, сообщает Daily Mirror.

Предложение «Ман Юнайтед» также включает в себя опцию продления контракта еще на один сезон, которую может активировать любая из желающих сторон.

Полузащитник выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи в 10 матчах за команду. Летом он может получить статус свободного агента.

Ранее сообщалось, что «пчелы» были готовы сделать датчанина своим самым высокооплачиваемым игроком по новому контракту, причем с большим отрывом.