«Манчестер Юнайтед» предлагал Хуану Мате должность в структуре клуба

«Манчестер Юнайтед» пытался сохранить полузащитника Хуана Мату, предлагая тому неигровую роль, Manchester Evening News.

Контракт Маты изначально предполагал, что в будущем Хуан сможет стать послом «красных дьяволов». Однако клуб был готов предложить 34-летнему испанцу более ответственную роль.

«Юнайтед» рассматривал Мату в качестве кандидата на роль технического директора, но Хуан решил, что хочет продлить свою игровую карьеру.

На прошлой неделе клуб объявил, что истекающий в конце июня контракт Маты продлен не будет. Хуан покидает «Олд Траффорд» после восьми с половиной лет в клубе.