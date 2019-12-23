«Манчестер Юнайтед» предлагает за Эриксена 20 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» готов приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. «МЮ» предлагает за 27-летнего датчанина 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает AS.

Такая цена обусловлена тем, что контракт Эриксена со «шпорами» истекает летом 2020 года. Сам футболист намерен покинуть лондонский клуб.

На Эриксена также претендуют «Реал» и «Ювентус». Мадридцы готовы были купить полузащитника еще летом, но тогда «Тоттенхэм» требовал 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.