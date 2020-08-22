«Манчестер Юнайтед» предлагает за Дугласа Косту на 9 миллионов фунтов меньше, чем хочет «Ювентус»

Стали известны детали переговоров «Манчестер Юнайтед» по трансферу нападающего «Ювентуса» Дугласа Косты.

По информации BBC, «красные дьяволы» предлагают за 29-летнего бразильца 27 миллионов фунтов, в то время как «Ювентус» хочет получить за игрока 36 миллионов.

В сезоне-2019/20 Дуглас Коста провел за «Ювентус» 29 матчей, на его счету 3 гола и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 21,6 миллиона фунтов.