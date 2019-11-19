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«Манчестер Юнайтед» предлагает за Бруну Фернандеша 57 миллионов фунтов

16:25
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«Спортинг» готов продать полузащитника Бруну Фернандеша. «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести 25-летнего португальца в зимнее трансферное окно и предлагает за него 57 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Record.

«Спортингу» нужно оформить сделку в ближайшее трансферное окно, чтобы погасить кредитные долги.

В текущем сезоне португальский полузащитник в составе «Спортинга» провел 10 матчей и забил 5 мячей.

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