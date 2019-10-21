«Манчестер Юнайтед» поздравил Видича с днем рождения

21 октября празднует день рождения бывший защитника «Манчестер Юнайтед» и «Спартака» Неманья Видич. Ему исполнилось 37 лет.

В составе «Манчестер Юнайтед» Видич пять раз выигрывал чемпионат и Суперкубок Англии, трижды становился победителем Кубка английской лиги, выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

? Nemanja, woah-oh... ?



Happy birthday to one of our greatest-ever defenders! ? pic.twitter.com/hMI2Pt4XQh — Manchester United (@ManUtd) October 21, 2019

До перехода в «МЮ» Видич выступал за «Спартак». Всего в России он провел 41 матча, забил 4 гола и стал серебряным призером чемпионата страны.

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