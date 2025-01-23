«Манчестер Юнайтед» поздравил Канчельскиса с днем рождения

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» поздравила с днем рождения бывшего футболиста команды Андрея Канчельскиса.

23 января экс-футболисту манкунианцев исполнилось 56 лет.

«С днем рождения, бывший вингер «Юнайтед» Андрей Канчельскис», — говорится в сообщении.

Канчельскис играл за «МЮ» с 1991 по 1995 годы. Он провел 161 матч, забил 36 мячей и сделал 16 результативных передач.

В декабре 2024 года Канчельскис стал главным тренером брянского «Динамо».