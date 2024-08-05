«Манчестер Юнайтед» поздравил британскую бегунью Ходжкинсон с золотом Олимпиады-2024
«Манчестер Юнайтед» поздравил в соцсетях британскую легкоатлетку Кили Ходжкинсон с золотой медалью Олимпиады-2024 в беге на 800 метров.
Королева беговой дорожки! Поздравления от твоей семьи «Юнайтед», Кили", — говорится в сообщении клуба.
22-летняя британка пробежала за 1 минуту и 56,72 секунды. Серебро завоевала Тсиге Дугума из Эфиопии (1 минута и 57,15 секунды), бронза у кенийки Мэри Мораа (1 минута и 57,42 секунды).
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2
|Арсенал
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|0
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3
|Ливерпуль
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|0
|0
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|Астон Вилла
|0
|0
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|0
|0
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11
|Брайтон
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|0
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|0
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12
|Борнмут
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
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|0-0
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20
|Саутгемптон
|0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
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|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
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