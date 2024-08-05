«Манчестер Юнайтед» поздравил британскую бегунью Ходжкинсон с золотом Олимпиады-2024

«Манчестер Юнайтед» поздравил в соцсетях британскую легкоатлетку Кили Ходжкинсон с золотой медалью Олимпиады-2024 в беге на 800 метров.

Королева беговой дорожки! Поздравления от твоей семьи «Юнайтед», Кили", — говорится в сообщении клуба.

22-летняя британка пробежала за 1 минуту и 56,72 секунды. Серебро завоевала Тсиге Дугума из Эфиопии (1 минута и 57,15 секунды), бронза у кенийки Мэри Мораа (1 минута и 57,42 секунды).