«Манчестер Юнайтед» поздравил Бекхэма с 50-летием
«Манчестер Юнайтед» опубликовал поздравления Дэвида Бекхэма с днем рождения.
2 мая экс-игроку сборной Англии исполнилось 50 лет.
«С 50-м днем рождения, Бэкс», — говорится в сообщении манкунианцев.
Бекхэм играл за «МЮ» с 1993 по 2003 год. Он провел 394 матча, забил 85 мячей и сделал 121 результативную передачу.
Также Бекхэм по ходу карьеры выступал в «Престоне», «Реале», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милане» и «ПСЖ». Кроме того, на счету полузащитника 17 голов в 115 матчах за сборную Англии.
