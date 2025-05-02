«Манчестер Юнайтед» поздравил Бекхэма с 50-летием

«Манчестер Юнайтед» опубликовал поздравления Дэвида Бекхэма с днем рождения.

2 мая экс-игроку сборной Англии исполнилось 50 лет.

«С 50-м днем рождения, Бэкс», — говорится в сообщении манкунианцев.

Бекхэм играл за «МЮ» с 1993 по 2003 год. Он провел 394 матча, забил 85 мячей и сделал 121 результативную передачу.

Также Бекхэм по ходу карьеры выступал в «Престоне», «Реале», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милане» и «ПСЖ». Кроме того, на счету полузащитника 17 голов в 115 матчах за сборную Англии.