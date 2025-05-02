Футбол
2 мая, 12:49

«Манчестер Юнайтед» поздравил Бекхэма с 50-летием

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Манчестер Юнайтед» опубликовал поздравления Дэвида Бекхэма с днем рождения.

2 мая экс-игроку сборной Англии исполнилось 50 лет.

«С 50-м днем рождения, Бэкс», — говорится в сообщении манкунианцев.

Бекхэм играл за «МЮ» с 1993 по 2003 год. Он провел 394 матча, забил 85 мячей и сделал 121 результативную передачу.

Также Бекхэм по ходу карьеры выступал в «Престоне», «Реале», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милане» и «ПСЖ». Кроме того, на счету полузащитника 17 голов в 115 матчах за сборную Англии.

Дэвид Бекхэм
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
  • Spacewalker

    Бэксу поздравления с юбилеем! Вроде бы ещё недавно юный Бэкс вытеснял Канчельскиса под чутким руководством Фергюсона из основного состава МЮ. А сейчас уже давно как они с МЮ и не связаны непосредственно.

    03.05.2025

  • adamantane'

    Поздравил тем самым 14-м местом в турнирной таблице, за которое клуб был так нещадно раскритикован Аедреем Каечельскисом? :stuck_out_tongue_closed_eyes: И это "МЮ" ещё повезло, что "Вулверхемптон" проиграл. С другой стороны, самим ещё предстоит поездка в гости к "Брентфорду", который в таблице выше.

    02.05.2025

  • СереХа

    как летит время, уже Бэкхему полтиник...

    02.05.2025

