«Манчестер Юнайтед» повторил антирекорд почти 50-летней давности

«Манчестер Юнайтед» после ничьей в матче 6-го тура АПЛ против «Челси» (0:0) повторил антирекорд сезона-1972/73, когда команда не смогла выиграть три домашних матча кряду, сообщает Opta.

В нынешнем сезоне манкунианцы уступили дома «Кристал Пэлас» (1:3) и «Тоттенхэму» (1:6), а также сыграли вничью с «Челси».

После шести туров «МЮ» занимает 15-е место в АПЛ с семью очками. При этом у команды Сульшера есть игра в запасе.

0 — Man Utd have failed to win their opening three home league games to a season for the first time since 1972-73. Blunted. #MUNCHE pic.twitter.com/l2pa9nG6XP