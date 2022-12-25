«Манчестер Юнайтед» попытается снова приобрести де Йонга у «Барселоны» следующим летом

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу. Английский клуб попытается снова приобрести игрока следующим летом, сообщает Sport.es.

Хавбека в команде хочет видеть лично главный тренер Эрик Тен Хаг, который считает, что голландец может добавить креатива «МЮ».

25-летний де Йонг в этом сезоне провел за «Барсу» 22 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.