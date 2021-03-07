«Манчестер Юнайтед» попытается подписать форварда «Байера» Бэйли
«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Байера» Леоном Бэйли, сообщает Daily Express.
По информации источника, английский клуб провел встречу с представителями 23-летнего ямайца по поводу потенциального трансфера следующим летом.
В сезоне-2020/21 Бэйли провел 32 матча за «Байер», на его счету 12 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю