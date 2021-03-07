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«Манчестер Юнайтед» попытается подписать форварда «Байера» Бэйли

14:17
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«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Байера» Леоном Бэйли, сообщает Daily Express.

По информации источника, английский клуб провел встречу с представителями 23-летнего ямайца по поводу потенциального трансфера следующим летом.

В сезоне-2020/21 Бэйли провел 32 матча за «Байер», на его счету 12 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

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